Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / TAF Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Oldu
  • Cumrapostasi.com
  • Spor
  • TAF Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Oldu

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Oldu

ABONE OL
Ağustos 16, 2023 07:43
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 16.08.2023 10:18

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarın Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak Dünya Atletizm Birliği Kongresi’nde yönetim kurulu üyesi olabilmek için seçime girecek. Çintimar, Türkiye adına ilk kez böyle bir başvuru yaptığını belirterek, dualarını beklediğini açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine aday oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Çintimar, yarın Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak Dünya Atletizm Birliği Kongresi’nde yönetim kurulu üyesi olabilmek için seçime girecek.

Çintimar ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk kez Türkiye adına böyle bir başvuru yaptığını belirterek, “Dualarınızı bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.