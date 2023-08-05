Talas Anayurtspor, yeni sezon öncesi Sinan Yolcu ile anlaştı

Kayseri 1. Amatör Küme’de mücadele eden Talas Anayurtspor, yeni sezon öncesi antrenör Sinan Yolcu ile anlaştı.
Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor’da yeni dönem. Geride kalan sezon play-off finali oynayan Talas Anayurtspor yeni sezondan umutlu. Kırmızı beyazlılar yeni sezon öncesi takımı genç antrenör Sinan Yolcu’ya emanet etti. Başkan Murat Akgöz ile bir araya gelen antrenör Sinan Yolcu yapılan görüşmenin ardından anlaşmaya vardılar. Sinan Yolcu’nun yardımcılığına ise Metin Yılmaz getirildi. – KAYSERİ
DÜNYA7 dakika önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.