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Talas Anayurtspor, yeni sezon öncesi Sinan Yolcu ile anlaştı

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Ağustos 5, 2023 06:07
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Kayseri 1. Amatör Küme’de mücadele eden Talas Anayurtspor, yeni sezon öncesi antrenör Sinan Yolcu ile anlaştı.

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Talas Anayurtspor’da yeni dönem. Geride kalan sezon play-off finali oynayan Talas Anayurtspor yeni sezondan umutlu. Kırmızı beyazlılar yeni sezon öncesi takımı genç antrenör Sinan Yolcu’ya emanet etti. Başkan Murat Akgöz ile bir araya gelen antrenör Sinan Yolcu yapılan görüşmenin ardından anlaşmaya vardılar. Sinan Yolcu’nun yardımcılığına ise Metin Yılmaz getirildi. – KAYSERİ
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