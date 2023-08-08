İsmi Türk kulüpleriyle anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Nassr’da mutlu olduğunu söyledi.
Talisca, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl uzattığını hatırlatarak, “Hakkımda çıkan asılsız haberlerin aksine herhangi bir kulüple görüşmediğimi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ayrıca Al-Nassr’dan ayrılma niyetim de yok. Burada çok mutluyum. Önümüzdeki sezona odaklandım.” ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki futbolcu, Portekiz’in Benfica ve Çin’in Guangzhou takımlarının yanı sıra 2016-2018 yılları arasında da Beşiktaş’ta oynadı.
Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce beraber çalıştığı Talisca ile ilgili transfer haberlerine yönelik “Talisca’yla ben de konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. ‘Orta yol bulalım gelmek istiyorum’, bunları söyledi.” diye konuşmuştu.
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Talisca, Al-Nassr’da mutlu olduğunu söyledi
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