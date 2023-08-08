Talisca, Beşiktaş’a dönmek istemediğini açıkladı

Al Nassr forması giyen Talisca, Beşiktaş’a geri dönmek istediği yönündeki iddiaları yalanladı. Şenol Güneş’in, “Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon eurodan aşağıya değil.” sözlerini “Transfer görüşmesi yapmadım” diyerek boşa çıkardı.

“TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMADIM”

Talisca yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr’dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon euro’dan aşağıya değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız.” demişti.