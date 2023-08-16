Talisca, Beşiktaş’ın Rashica paylaşımını beğendi

Son Güncelleme: 16.08.2023 20:12
Suudi Arabistan takımı Al Nassr’da forma giyen Talisca, Instagram’da Beşiktaş’ın Rashica paylaşımını beğendi. Bu durum, yıldız futbolcunun Beşiktaş’a geleceği hakkında spekülasyonlara neden oldu. Beşiktaş taraftarı, Talisca’nın bu hareketini görünce sosyal medyada binlerce yorum yaparak heyecanlarını dile getirdi. Bomba iddia! Beşiktaş’ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
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