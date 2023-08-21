Tanzanya’da Yapı Merkezi işçileri maaş ve tazminatlarını almak için direniyor

CEYLAN SAĞLAM

Tanzanya’da bin kilometrelik demiryolu projesinin yapımını üstlenen Yapı Merkezi isimli firmadan işten çıkarıldıkları halde maaş ve tazminat alacaklarını alamayan işçilerin Üsküdar’daki Yapı Merkezi Holding önünde direnişi yedinci günde devam ediyor. Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, “İşten ayrılıp maaş gecikmelerini protesto edip buraya gelen 9 arkadaşın alacakları da henüz verilmiş değil. Biz tüm haklarımızı almak için bir haftadır burada direniyoruz. Tüm hakları alana kadar da direnmeye devam edeceğiz. İnşaat işçisi köle değildir” dedi. İşçilerden Önder Cindioğlu, “Sadece sadaka miktarı teklif ettiler. Biz kabul etmiyoruz bunu. Direnişe devam ediyoruz” diye konuştu.

Tanzanya’da bin kilometrelik demiryolu projesini yapan Yapı Merkezi firmasında çalışan yaklaşık 2 bini aşkın Türkiye vatandaşı demiryolu işçisi 7 aylık maaşlarını almak için greve çıkmıştı.

Öte yandan, bu süreçte işten çıkarılan ya da istifa eden işçilerin geriye dönük alacak ve tazminatları da ödenmedi. İşçiler Üsküdar’daki Yapı Merkezi Holding önünde eylem yapmaya başladı.

“BURAYA GELEN YAKLAŞIK 9 ARKADAŞIN ALACAKLARI DA HENÜZ VERİLMİŞ DEĞİL”

Yapı Merkezi Holding önündeki direnişin yedinci gününde Dev Yapı-İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“Yapı Merkezi önünde direnişimizin yedinci günündeyiz. Afrika’nın en büyük demiryolu projesi Tanzanya’da 2 bin Yapı Merkezi işçisi 13 gün grev yaptı. Haklarını aldı. 3 maaş Ağustos sonunda 2 maaş da Eylül ayı itibariyle ödenecek şeklinde anlaşmaya varıldı. Bundan sonraki süreçte de herhangi bir ödeme gecikmesi olmadan maaşlar yatırılacak ve Tanzanya demiryollarının garantörlüğünde olacak. Bu şekilde anlaşmaya vardık. 2 bin arkadaşımız bugün işbaşı yaptılar. Ama işten ayrılıp maaş gecikmelerini protesto edip buraya gelen yaklaşık 9 arkadaşın alacakları da henüz verilmiş değil.

“İNŞAAT İŞÇİSİ KÖLE DEĞİLDİR. DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ”

Arabulucu sözleşmesi ile buraya gelen arkadaşların ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi. Sadece 2 bin dolar gibi bir para yattı. Alacaklarının 30’da 1’i olan bir para yattı arkadaşlarımıza. Biz tüm haklarımızı almak için bir haftadır burada direniyoruz. Tüm hakları alana kadar da direnmeye devam edeceğiz. İnşaat işçisi köle değildir. Direne direne kazanacağız”

“HAKLARIMIZI ALANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ”

İşçilerden Murat Yüce ise şu açıklamayı yaptı:

“Bizler Afrika Tanzanya’dan Yapı Merkez’inde çalışmış mağdur olmuş işçileriz. Tanzanya’daki çalışma arkadaşlarımız 7 aylık maaşlarını alabilmek için 13 günlük grev sonucunda dört maaş olarak anlaştılar ve işe başladılar. Biz iş akdi sona erdirilmiş veya iş bitimi almış arkadaşlarımız var. Burada bize ödenmeyen, haklarımızı maaşlarımızı istemek için gece gündüz Yapı Merkez önünde grev yapmaktayız. Haklarımızı alana kadar devam edeceğiz.”

“SADECE SADAKA MİKTARINDA BİR TEKLİF ETTİLER. BİZ KABUL ETMİYORUZ BUNU. DİRENİŞE DEVAM EDİYORUZ”

İşçilerden Önder Cindioğlu da ANKA Haber Ajansı’na şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yapı Merkez binası önündeyiz. İstanbul’dayız. Direnişimizin, mücadelemizin ikinci haftasındayız. Tanzanya’daki arkadaşlarımız haklı eylemlerinin 13’üncü gününde başarıya ulaştı. Fakat buradaki işçiler olarak eylemimize devam ediyoruz. Hala yetkililerden bir sonuç alamadık. Kendileri bize yapmış oldukları teklifleri gereği sadece sadaka miktarında bir teklif ettiler. Biz kabul etmiyoruz bunu. Direnişe devam ediyoruz. Ödemelerimizin tamamını alana kadar da kararlıyız devam edeceğiz.”

“ALACAKLARIMIZI ALANA KADAR DA BURADA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yapı Merkez önünde eylemde olan işçi Cengiz Çakmak ise şu açıklamayı yaptı:

“2019’da Tanzanya’da Yapı Merkez’de çalışmaya başladık. Afrika’nın zor koşullarında 4 yıl 5 ay büre süre çalıştım. 2020’den sonra maaşlaırmızda bir aksama oldu. Temmuz ayında Türkiye’ye döndük. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz’da ayları dahil tazminatlarımda alacaklarım var. Alamadım. O yüzden buradayım. Alacaklarımızı alana kadar da burada beklemeye devam edeceğiz.”