Taraftar dört gözle bekliyordu! Fred ve Cengiz Samsunspor maç kadrosuna alındı

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Gazizntep FK’yı 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Fenerbahçe’de 9 futbolcu Samsunspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı. Yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder ise kamp kadrosuna dahil edildi.
9 İSİM YOK
Sakatlıkları bulunan Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosuna dahil edilmedi.
FRED VE CENGİZ ÜNDER KADRODA
Fenerbahçe’de yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kafileye dahil edildi. iki futbolcu, İsmail Kartal’ın şans vermesi durumunda Fenerbahçe’de ilk maçlarına çıkacaklar.
İşte Fenerbahçe’nin kamp kadrosu;
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