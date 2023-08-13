Tarihi Samanpazarı Meydanı için yenileme çalışmalarına başlandı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tarihi Samanpazarı Meydanı’nı kente yeniden kazandırmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balcı, projenin Türkiye Yüzyılına yakışır bir çalışma olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden itibaren Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını vurgulayan Balcı, “Hayata geçirmeye başladığımız Samanpazarı Meydanı da bunlardan biri. Tarihi bölgenin görünümüne de zarar veren Altındağ Belediye’mizin eski hizmet binasının yıkımı tamamlandı. Beton yapının oradan kalkmasıyla birlikte vatandaşlarımızın nefes alacağı güzel bir meydan inşa edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Samanpazarı’nın bulunduğu bölgenin aynı zamanda üniversitelere de ev sahipliği yaptığını vurgulayan Balcı, şu bilgileri verdi:

“Burası sadece bir meydan olmayacak, adeta bir yaşam merkezi olacak. Bu nedenle içerisinde özellikle üniversite öğrencilerinin gelip kullanabileceği çok güzel bir kütüphane de bulunacak. Belediye hizmet noktası da yer alacak.”

Samanpazarı Meydanı projesiyle tarihi bölgenin otopark sorununun da büyük oranda çözüme kavuşacağını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

“Ankara Kalesi ve Hamamönü bölgesinin en büyük problemi olan otopark sorununa da neşter vurulacak. Yeşil alanın altına kapalı otopark yapılarak yaklaşık 400 araçlık kapasite oluşturacağız. Burası bölgeyi gezmeye gelenlerin olduğu tur otobüslerine de büyük kolaylık sağlayacak. Hareketlilik arttıkça bölge esnafımız için de ayrı bir canlılık oluşacak. Projenin hayata geçmesinde bizlere büyük destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye şükranlarımızı sunuyoruz.”