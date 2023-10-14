Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’dan çiftçilere müjde

Bugün itibariyle 630 milyon TL destek ödemeleri hesaplara yattı

MALATYA – Deprem bölgesi Malatya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buradan çiftçilere müjde verdi. AK Parti olarak 21 yılda çiftçilere 845 milyar destek ödemesi gerçekleştirildiğini hatırlatan Yumaklı, “Bu yıl da şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptık. Bugün de çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı üreticilerimiz hesaplarına aktarmış oluyoruz, bunun müjdesini de buradan vermiş olalım” dedi.

Sabah saatlerinde Malatya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentteki ziyaretlerine ilk olarak Malatya Valiliği ile başladı. Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret eden Bakan Yumaklı, çıkışta açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depreminin hemen ardından devletin tüm kurumları ile ilk andan itibaren sahada olduklarını belirten Yumaklı, “Devletimiz bölgenin ihya ve inşası için bütün imkanlarıyla başlatmış olduğu çalışmalarını halen sürdürüyor. Bakanlık olarak da yine bizlerde imkanlarımızı hem Malatya’ya hem de diğer 10 ilimize seferber ettik” dedi.

“Deprem sonrası bakanlık olarak destekleri önce çektik”

Bu süreç içerisinde tarımsal desteklerin de öne çekildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, 408 milyonu Malatya’da olmak üzere yaklaşık 13,7 milyarlık desteği üreticilere ödediklerini söyledi. Bu dönemde yine toprak mahsulleri ofisleri ile tarım kredi kooperatifleri ile ürün alımlarına hiçbir şekilde ara vermeden devam ettiklerini de belirten Yumaklı, “Yine toprak mahsulleri ofisinin Malatya’daki amirliğini Şube Müdürlüğü statüsüne çevirerek ürün alımlarıyla ilgili herhangi bir sorunun oluşmamasını önünü açtık. Tarımsal kredi faizlerini ertelenmesi orman köylülerine OR-KÖY kredileri hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi hususlarda bu dönemde gerçekleşti. Yine Malatya’da 116 milyonu olmak üzere toplamda 1,3 milyar liralık da besicilere, üreticilerimize hayvansal üretim yapan üreticilerimiz de bir destek ödemesi de hibe ödemesi de yapıldı. Yine Malatya’da yaklaşık 3 bin 500 tona yakın olmak üzere toplam 16 bin tonlukta yem yardımı desteği bu süre içerisinde oldu. Afet bölgelerinde yine programlı aşılar hayvan hastalıkları açısından hız kesmemek üzere bu süre içerisinde devam etti. Yaklaşık 15 binden fazla bakanlık olarak arkadaşımızı özellikle kırsal bölgeler başta olmak üzere tayin ve tespitler için görevlendirmiş olduk” ifadelerine yer verdi.

Depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere de yine bu süreçte destek olunduğunu hatırlatan Yumaklı, 3 bin 249’u Malatya’da olmak üzere toplam 43 bin 317 küçükbaş hayvanın dağıtımını tamamladıklarını belirtti. Yine bölgede bin 347’si Malatya’da olmak üzere toplam 26 bin 273 arılı kovanı da depremzede üreticilere verdiklerini söyledi. Türkiye’de 550 bine yakın kanatlı hayvan telefi olduğunu ve bunun da dağıtımlarının tamamlandığını kaydeden Yumaklı, “İnşallah bugün de depremde büyükbaş hayvanlarını kaybetmiş olan telef olmuş olan üreticilerimize yaklaşık 5 bin 809 adet büyükbaş hayvan dağıtımını bütün Türkiye’de başlıyoruz. Biz de bunun başlangıcını Malatya’da yapmak üzere buraya geldik. Yaklaşık Malatya’da da 550’ye yakın büyükbaş hayvanın da dağıtımını bugün Malatya’da gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesindeki üretim Türkiye’nin yüzde 15’ini kapsıyor

Deprem bölgesinin Türkiye’deki bütün tarımsal üretimin ve tarımsal hasılanın yüzde 15’ini kapsadığını ifade eden Bakan Yumaklı, “Türkiye’deki her 7 tarımsal üreticinin çiftçinin bir tanesi de yine deprem bölgesinde. Dolayısıyla bereketli hilalin tam merkezinde olan bu illerimizin potansiyelini harekete geçirmek, eğer herhangi bir eksiklik varsa bizim tamamlamamız gereken bunları da gözden geçirmek üzere buradayız” dedi.

Malatya’da tarımsal arazilerin sulamaya açılması adına halihazırda 37 adet proje bulunduğunu da ifade eden Yumaklı, şunları söyledi:

“Malatya’da devlet su işlerimizin takibinde olan bunlarla ilgili çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar Malatya’da yaklaşık 2 milyon fidanın toprakla buluşmasını da sağlamış olacağız. ve ayrıca Malatya’ya bir adet bal ormanı da kurmuş olacağız. Yine yaklaşık Malatya’da 449 aileye 60 milyon OR-KÖY kredisini de sağlamış olacağız hibe desteğiyle birlikte. Yine eko turizm alanlarının tesisi ile doğa turizminden faydalanmasını sağlayacağız”

Destek ödemesi bugün hesaplara

Son 21 yılda bütün Türkiye’de çiftçilere 845 milyar liralık bugün itibariyle destek ödemesi gerçekleştirildiğinin de altını çizen Bakan Yumaklı, “Bu yıl da şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptık. Sene sonuna kadar bu rakam yaklaşık 64 milyar lira olacak. Bugün de çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı üreticilerimiz hesaplarına aktarmış oluyoruz, bunun müjdesini de buradan vermiş olalım” dedi.

Hububat grubu için uygulamasına geçen yıl başladıkları mazot ve gübre desteklerinin de gelecek yılda yapılacak ödemenin öne çekilmesi içinde çalışmaların tamamlandığını aktaran Yumaklı, “Bu kapsamda yaklaşık 11.2 milyar lira çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarını tanımlanmış oldu. Bu uygulamayı diğer ürünler için de yaygınlaştırılmış olacağız” İfadelerine yer verdi.

” Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor”

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı ambargo ve saldırılara da değinen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazze’de bir insanlık dramı yaşandığını söyledi. Orada yaşayan insanların bütün temel ihtiyaçlarının yerine getirilemediğini belirten Yumaklı, “Özellikle de beslenmeyle alakalı çocukların başta olmak üzere gıdaya erişimiyle alakalı çok ciddi bir sıkıntı var. Hatta kısıt var. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın takip ediyorsunuz çok yoğun bir şekilde diplomasi trafiği var. Biz çocuk kadın genç demeden sivillerin hedef alındığı bu saldırıların bir an önce tamamlanmasını diliyoruz. ve bu diplomasi trafiğinin de etkili olacağını ve sonuç alacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda hakikaten dileklerimiz temennileriniz bu savaşın bir an önce tamamlanması ve sivillerin masumların mazlumların zarar görmesini sona ermesi” diye konuştu.