Tarsus Belediyesi, Topaklı Mahallesi’nde 40 yıllık kapalı yolu açtı

Tarsus Belediyesi, Topaklı Mahallesi’nde 40 yıldır kapalı olan yolu açmak için çalışma başlattı. Topaklı Mahallesi’nin köy mezarlığına erişimini zorlaştıran ve bölgede tarım faaliyeti yürüten vatandaşların ulaşımını engelleyen yol sorununun çözümü için Tarsus Belediyesi, 450 metre uzunluğunda yol açma çalışmalarını başlattı.

Tarsus Belediyesi, Topaklı Mahallesi’nde 40 yıl boyunca ulaşıma kapalı kalan yolu açmak üzere çalışmaları başlattı. Mahalle sakinlerinin köy mezarlığına erişimini kolaylaştırmak ve bölgede tarım yapan vatandaşların ulaşımını sağlamak amacıyla 450 metrelik yol açma çalışmaları devam ediyor.

Mahalle sakinleri ve çiftçiler, uzun yıllar sonra tekrar araçlarıyla söz konusu yolu kullanmanın mutluluğunu yaşıyor. Topaklı Mahallesi Muhtarı Cumali Kılınç, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederek, mahalle sakinlerinin ve çiftçilerin adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Kılınç, “Tarsus Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan’ın yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Köyümüzün 40 yıldır açılmayan mezarlık yoluydu. Burada çiftçilik yapanlar, tarlaları sürenlere kolaylık oldu. Ne zaman talep etsek hemen koştular. Çok teşekkür ederiz” dedi.