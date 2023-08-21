Tartıştığı kişiyi, ‘Ağabey, sen bana yanlış yaptın’ diyerek vurup, kaçtı

BURSA’da kıraathanede çıkan tartışmada tabancayla vurulan Turan Özdemir (57), yaralandı. “Ağabey, sen bana yanlış yaptın” deyip, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. Kıraathanede oturan Turan Özdemir ile yanına gelen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabanca ile 3 el ateş etti. Kurşunlardan birinin sağ bacağına isabet ettiği Özdemir yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir’in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganın, “Ağabey, sen bana yanlış yaptın” dedikten sonra Özdemir’e ateş ettiği belirtildi.
DÜNYA10 dakika önce
DÜNYA21 dakika önce
DÜNYA32 dakika önce
DÜNYA43 dakika önce
DÜNYA54 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Hizmet Veren Kısa Mola Merkezi
Macron’un Avrupa ve Türkiye danışmanı Dumont, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliğine atandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.