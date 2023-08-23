Tayfalarda 1 Eylül heyecanı: Hamsi ve lüfer bolluğu bekleniyor

TEKİRDAĞ – Denizlerde av yasağının kaldırılmasına az bir süre kala, Tekirdağlı balıkçılar çalışmalarını tamamlayarak 1 Eylül’ü bekliyor.

Av yasağının kaldırılmasına bir hafta kala Marmara Denizi’nin kıyısındaki Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan balıkçılar çalışmalarında son rötuşları yapıyor. Teknelerinin boya, ahşap ve diğer aksamları yenileyen balıkçılar, ağlarını da onararak 1 Eylül’de başlayacak av serbestliği için hazırlıklarını tamamladı. Balıkçılar, bu sezonun hamsi ve lüfer sezonu olacağını ifade ederek, bu sezondan çok umutlu olduklarını ve vatandaşları balığa doyuracaklarını ifade etti.

” Karadeniz’e açılacaklar”

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Bu süre zarfında Süleymanpaşa’da bulunan tüm balıkçı arkadaşlarımız, şuan ki faaliyetlerinde teknelerine boya yapıyorlar. Makinelerimizin yağları, suları değişti. Ağlarımız tamir oldu. Allah izin verirse bir hafta sonra vira bismillah diyeceğiz. İnşallah bu sene hamsi ve lüfer bolluğuyla vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. Aldığımız bilgilere göre Süleymanpaşa’da bulunan gırgır tekneler, faaliyetlerini Karadeniz’de sürdürülecekler. Allah izin verirse 2-3 ay sonra tekrar lüfer ile beraber Marmara’ya dönüş yapacaklar. Reislerle istişare ediyoruz. Bu senenin hamsi ve lüfer sezonu olduğunu düşünüyoruz. Oltalarına bol bol hamsi geldiğini söylüyorlar. Bu da bizim için sevindirici bir haber. İnşallah bol lüfer ve hamsi ile faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” dedi.