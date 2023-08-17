TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı İstanbul’da Başlıyor

Bu yıl 11’incisi düzenlenecek TAYK–Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı, yarın İstanbul’da başlayacak.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta, 18-20 Ağustos tarihlerinde Moda-Tirilye-Moda rotasında yapılacak.

Organizasyon; IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 ve IRC4 sınıflarında düzenlenecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi kurumsal yelken takımlarından yelken profesyonellerine ve spor kulüplerine kadar geniş bir yelpazede katılımın gerçekleşeceği TAYK-Eker Olympos Regatta’nın çekişmeli yarışlara sahne olması bekleniyor.

Katılımcılar, Moda Deniz Kulübü önünden yarın saat 18.30’da verilecek start ile Marmara Denizi’ni geçerek Bursa Tirilye’de ilk yarışı tamamlayacak.

Coğrafi güzellikleriyle bilinen Tirilye’de 19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak koy yarışları ile devam edecek organizasyon, 20 Ağustos Pazar günü yine Tirilye’den verilecek startla Moda’da son bulacak.