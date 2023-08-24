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  • TCMB: Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir

TCMB: Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir

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Ağustos 24, 2023 11:07
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Son Güncelleme: 24.08.2023 14:08

TCMB: Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir.

TCMB: Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir

Kaynak: AA
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