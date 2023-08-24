26,7706-1.56%
29,1289-1.48%
1.654,19-1,18%
7799.54-1,18%
Son Güncelleme: 24.08.2023 14:08
TCMB: Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir.
TCMB: Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir
Kaynak: AA
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TCMB: Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir
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