Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü çiftçilerle buluştu

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Küçükyoncalı Mahallesi’nde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda üreticilere, yaşanan kuraklık sebebi ile tarımsal ürünlerde yaşanan sorunlar, buğday ve ayçiçeğinde verimler, tarımsal destekler, sulama göletlerinin durumu, sulama ve yöntemleri, su kaynaklarının doğru kullanımı konusunda bilgi verildi.

İklim değişikliği ve yağış durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bir süre sohbet ettiği çiftçilerin taleplerini de dinleyen Öcal daha sonra kadınların el ürünlerinin bulunduğu “Dokuyan Eller Sanat Atölyesi” ile Sinanlı Mahallesi’nde 40 dekar alanda 18 bin fidan ile kurulan yaban mersini üretim işletmesini ziyaret etti.