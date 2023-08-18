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Tekirdağ’da 23 Bin Makaron ve 44 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Ağustos 18, 2023 12:35
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Son Güncelleme: 18.08.2023 14:23

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan aramalarda, 23 bin makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 23 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler ilçede bir depo ve otomobilde arama yaptı.

Aramalarda, 23 bin makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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