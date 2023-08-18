Tekirdağ’da 23 Bin Makaron ve 44 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 18.08.2023 14:23
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan aramalarda, 23 bin makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 23 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler ilçede bir depo ve otomobilde arama yaptı.
Aramalarda, 23 bin makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
DÜNYA5 dakika önce
DÜNYA16 dakika önce
DÜNYA27 dakika önce
DÜNYA38 dakika önce
DÜNYA49 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Kars’ta ehliyet sınavına kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı
MHP Karapürçek İlçe Başkanlığına Mustafa Hıraç seçildi
Deniz Yavuzyılmaz: ‘Sipariş Üzerine Hazırlatılan Raporlar Hem Sağlam ve Depreme Karşı Bir Dayanıklılık Problemi Olmayan Fevkani Köprüsü’nün…
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.