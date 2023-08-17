Tekirdağ’da Huzur Uygulamasında 8 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:31
Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 8 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerdeki uygulamalarını sürdürüyor. Uygulama kapsamında 52 bina ve 79 umuma açık yer denetlendi. 4 bin 186 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 8 kişi yakalandı. Ayrıca 925 araç kontrol edildi ve 53 araç sürücüsüne 83 bin 984 lira para cezası uygulandı.
Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında 8 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde uygulamalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 52 bina, 79 umuma açık yer, denetlendi. Uygulamada 4 bin 186 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 8 kişi yakalandı.
Ekipler 925 aracı kontrol etti, 53 araç sürücüsüne 83 bin 984 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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