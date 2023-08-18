Tekirdağ’da kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 19:17

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir fabrikada geri manevra yapan kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir fabrikada geri manevra yapan kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malkara- Hayrabolu kara yolundaki bir fabrikaya ürün almaya gelen A.B. idaresindeki 59 LK 444 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada işçi N.G’ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.G. daha sonra Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü A.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA



