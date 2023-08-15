Tekirdağ’da tartışma sonucu darbedilen iş yeri sahibi ve esnaf arkadaşı için 2 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 15.08.2023 18:23

Tekirdağ’ın Şeyhsinan Mahallesi’nde bir büfede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iş yeri sahibi ve yanındaki esnaf arkadaşı darbedildi. Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra T.A. ve K.P. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli E.Ç. ise serbest bırakıldı.

Tekirdağ’da tartıştıkları iş yeri sahibi ile esnaf arkadaşını darbeden 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Şeyhsinan Mahallesi’nde dün O.G’ye ait büfede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iş yeri sahibi ve yanındaki esnaf arkadaşı A.D’yi darbettikten sonra polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesine sevk edilen şüpheliler T.A. ile K.P, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince “gece yarısı silahla yağma” suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlı E.Ç. ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA



