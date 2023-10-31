Teknosa e-ticaret brüt işlem hacmini üçe katladı

Dijital perakendeci olma yolunda teknoloji odaklı bütünsel bir müşteri deneyimi sunan Teknosa, hem mağazacılıkta hem e-ticarette pek çok yeniliği hayata geçirerek 2023 yılının 9 ayında geçen yıla göre yüzde 130 büyüme oranıyla 24,9 milyar TL ciroya ulaştı. Pazaryeri yatırımıyla e-ticarette büyüme atağına geçen Teknosa, brüt işlem hacmini (GMV) üç katından da fazla artırarak, yaklaşık 5 milyar TL’ye çıkardı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, müşteri ve dijitalleşme odaklı yatırımlarının büyümedeki olumlu etkilerini görmeye devam ediyor. Farklı müşteri deneyimi için çoklu kanal deneyimini artıran Teknosa, 2023 yılının 9 ayında da sektörün üzerinde güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, 2023 yılının 9 ayında geçen yıla göre yüzde 130 büyüyerek, 24 milyar 861 milyon TL ciroya ve 591 milyon TL net kara ulaştı. Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini tüketicilerle buluşturan Teknosa, e-ticaretteki başarılı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle brüt işlem hacmini (GMV) yüzde 211 oranında artırarak, 4 milyar 963 milyon TL’ye taşımayı başardı.

Şirket, ilk iki çeyrekteki güçlü performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirerek, geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 129, e-ticaret brüt işlem hacmini de yüzde 197 oranında artırdı. Teknosa, üçüncü çeyrekte FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) tutarını cirodan da fazla artırarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 145 oranında artışla 950 milyon TL’ye ulaştırdı.

“Dijitalleşme ve teknoloji alanında stratejik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

2023 yılı 9 ay sonuçlarını değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, sürdürülebilir karlı büyüme odağıyla ve çoklu kanal stratejisiyle istikrarlı bir başarı yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu yılın 9 ayında mağazalarda ve e-ticarette gerçekleştirdiğimiz atılımlarla geçen yıla göre büyüme ivmemizi devam ettirerek 24,9 milyar TL ciroya ve 591 milyon TL net kara ulaştık. E-ticarette de brüt işlem hacmimizi (GMV) üç katına çıkararak pazarın ve dünya örneklerinin de üzerinde bir büyüme sergilemekten çok mutluluk duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimi kutluyorum.

“Yeni konsept mağazalar, çoklu kanal ve dijital özelliklerle akıllı teknoloji deneyimi sunuyor”

Bu yılın üçüncü çeyreğinde dijital kanallarımızla birlikte yeni mağaza yatırımlarımızda ve mevcut mağazalarımızı dijital konsepte dönüştürme çalışmalarımızda hız kesmedik. İzmir, Muğla ve Eskişehir illerinde yeni mağazalarımızı açarken, Bursa, Tokat ve Kahramanmaraş’taki mağazalarımızı, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak benzersiz müşteri deneyimi sunmak ve teknoloji odaklı bütünsel müşteri deneyimine sahip olmak amacıyla dijital konsepte dönüştürme kapsamında yeniledik. Özel markamız Preo’da ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürdük. Ayrıca değer odaklı işlerimizde büyümeye devam ederek daha fazla müşteriye ulaşmayı başardık. Çevresel etkiyi en aza indirgemek hedefiyle yenilenmiş telefon ve bakım onarım hizmetlerimizle müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bunu daha da ileriye taşıyarak farklılaşan uygulamalarımızla kişiselleştirilmiş ve katma değerli hizmetler sunmayı hedefliyoruz. 16 yıldır devam eden Kadın için Teknoloji projemizin yeni dönem eğitimlerini başarıyla sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde yüz yüze eğitimleri de kapsayan projemizde bu yıl 4 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Teknosa olarak yenilikçi uygulamalarımız ve elde ettiğimiz başarılarımızla üçüncü çeyrekte de pek çok önemli ödüle layık görüldük. Fortune ve Capital dergisi en büyük şirket listelerine girme başarısı gösteren şirketimiz, Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketinin seçildiği ‘Bilişim 500’ araştırmasında ‘Donanım’ kategorisinde birincilik elde etti. Ayrıca, benzersiz müşteri deneyimi girişimleri sağlayan kurumların ödüllendirildiği ‘Türkiye Customer Experience Awards 2023’te ‘Best Digital Tranformation’, ‘Best Use of Technology’ ve ‘Business Change and Transformation’ kategorilerinde altın, ‘Best Innovation in CX’ kategorisinde gümüş ödülün sahibi olduk. En yüksek puan toplayanların bulunduğu ‘Overall Winner’ kategorisinde de altın ödül kazandık.

“Ülkemizde bizi gururlandıran ödüllerin yanı sıra küresel ölçekte de çok değerli ‘Ölçekte Başarı’ ödülüne layık görüldük”

Teknosa olarak, sadece ülkemizdeki değerlendirmelerde değil dünya genelinde büyük işletmelere pazaryeri altyapısı sağlayan Mirakl tarafından Londra’da düzenlenen Platform Pioneer Summit Dünya Turu Konferansı’nda pazaryeri iş modeliyle ‘Ölçekte Başarı’ ödülünün de sahibi olduk.

‘En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti’

Ayrıca eylül ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında, çok özel bir projeyi hayata geçirdiğimizi söylemekten ekibim ve şirketimiz adına gurur duyuyorum: ‘En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti.’ Bu proje ile yapay zeka teknolojisiyle Atatürk’ün sesini gerçeğe en yakın haliyle üreterek; Ata’mızın kendi sesinden hiç duyulmayan sözlerini seçerek, halkımıza armağan ettik. Cumhuriyet değerlerinin ışığında üretmeye, çevreye, topluma ve insana pozitif etki oluşturmak için tüm paydaşlarımız, sektörümüz ve ülkemiz için daha fazla değer oluşturmaya kararlıyız ve bu yolda devam edeceğiz.” – İSTANBUL