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Teksüt Bandırmaspor, Mervan Yusuf Yiğit’i kadrosuna kattı

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Ağustos 7, 2023 16:46
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, santrafor Mervan Yusuf Yiğit ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü’nde forma giyen 22 yaşındaki Mervan, satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandı.

Yiğit, Kocaelispor, 68 Aksaray Belediye, Ankara Demir, Iğdır FK ve MKE Ankaragücü takımlarında forma giydi.
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