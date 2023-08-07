Teksüt Bandırmaspor, Mervan Yusuf Yiğit’i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, santrafor Mervan Yusuf Yiğit ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü’nde forma giyen 22 yaşındaki Mervan, satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandı.

Yiğit, Kocaelispor, 68 Aksaray Belediye, Ankara Demir, Iğdır FK ve MKE Ankaragücü takımlarında forma giydi.