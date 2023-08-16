TFF, Rachid Ghezzal’ın ailesi için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Son Güncelleme: 16.08.2023 19:09

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaşlı oyuncu Rachid Ghezzal’ın oğlu ve kayınvalidesinin Fransa’da trafik kazası geçirdiğini öğrenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ghezzal’ın ailesine acil şifalar dileyen TFF, Beşiktaş Kulübü ve camiasına da geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti. Fenerbahçe, Adana Demirspor ve İstanbulspor da sosyal medya hesaplarından aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), oğlu ve kayınvalidesi Fransa’da kaza geçiren Beşiktaşlı oyuncu Rachid Ghezzal’ın ailesi için “Geçmiş olsun” mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinde yer alan mesajda, “Beşiktaş’ta forma giyen Rachid Ghezzal’ın oğlunun ve kayınvalidesinin Fransa’da trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanan Ghezzal’ın oğlu ve kayınvalidesine acil şifalar diler, Beşiktaş Kulübü ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.” denildi.

Rachid Ghezzal’ın ailesi için Fenerbahçe, Adana Demirspor ve İstanbulspor da sosyal medya hesaplarından “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Beşiktaşlı Ghezzal’ın ailesi trafik kazası geçirdi

