Son Güncelleme: 21.08.2023 23:39

Fransa Futbol Federasyonu, eski Fransız futbolcu Thierry Henry’nin Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak atandığını duyurdu. Henry, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda takımın başında yer alacak ve 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. Daha önce Arsenal’de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal’de teknik direktörlük, Belçika Milli Takımı’nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan 46 yaşındaki teknik adam, yeni görevine başlamış oldu.

Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın teknik direktörü oldu.

Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda takımın başında yer alacağı belirtildi.

2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal’de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal’de teknik direktör, Belçika Milli Takımı’nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA



