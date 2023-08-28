THY’nin filosuna ilk maskeli uçak katıldı

Her geçen gün üreticilerden teslim aldığı yeni uçaklarla peyderpey filosunu genişletmeye devam eden bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nda bu sefer bir ilk yaşandı. Şimdilik filoda türünün tek örneği olan “maskeli uçak” teslim alındı. Peki THY’nin “maskeli” olarak anılan bu yeni uçağı Airbus A321Neo’yu farklı kılan özellikleri neler? Gelin yakından bakalım…

THY’nin ilk maskeli Airbus A321Neo uçağı filoda!

Dünya’nın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi olma özelliğine sahip bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, operasyonlarını kesintisiz ve yüksek kalitede icra etmek için filosuna daha fazla uçak dahil etme çabası içerisinde. Öyle ki şirket, iki büyük uçak üreticisi Airbus ve Boeing’e verdiği siparişlerden tamamlanmış olan yeni uçakları her geçen gün filosuna katmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bu siparişlerden birisi daha filoya dahil oldu. Bu sefer teslim alınan uçak THY filosu için bir ilk oldu. Airbus’a verilen sipariş neticesinde şirketin ilk “maskeli” uçağı filoya girdi. TC-LPA kuyruk tescilli uçak filodaki ilk maskeli Airbus A321Neo olma özelliğine sahip. Uçağın maskeli olarak nitelendirilme sebebi ise kokpit camları etrafında siyah bir çerçeve görüntüsü veren bir tasarım detayı barındırması.

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Airbus A321Neo’nun öne çıkan özellikleri

Airbus A321Neo; konfor odaklı, verimli ve çevre dostu özelliklere sahip yeni nesil gelişmiş birçok teknolojiyi bünyesinde barındıran modern bir uçaktır. Türk Hava Yolları filosundaki “ilk dar gövdeli akıllı uçak” unvanına sahip A321neo; yenilikçi yeşil teknolojileri ile eski modellere göre çok daha verimli bir model. Pratt & Whitney tarafından üretilen düşük emisyonlu motorları ile sessiz ve çevre dostu bir uçuş gerçekleştirebilen uçağın, yakıt tasarrufu ve yüksek performansı öne çıkan özellikleri arasında.

Azami hızı 871 km/s olan A321Neo, 7400 km maksimum menzile sahip. Uçağın kanat açıklığı 35,8 m, uzunluğu 44,5 m ve yerden yüksekliği ise 11,76 m ölçülerinde. Son yıllarda hava yolu şirketlerinin tercih ettiği gözde uçaklardan biri olan A321Neo, yeni tasarım detaylarıyla birlikte makyajlı diye nitelendirebileceğimiz daha dikkat çekici bir görünüme kavuştu.

Airbus A321Neo’nun büyük abisi olan A350 modelinin kokpit camları çevresinde de benzer tasarım detayları mevcut. Airbus’ın son dönemde geliştirdiği en modern uçaklardan olan A350 modeli de tıpkı kardeşi gibi hava yolu şirketleri tarafından çokça rağbet görmeye devam ediyor.

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