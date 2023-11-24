Ticaret Bakanı Bolat: Elektrikli ve elektronik ürünler ihracatı 2023 yılının ilk 10 ayında 12,5 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Bolat: “Elektrikli ve elektronik ürünler ihracatımız 2023 yılının ilk 10 ayında 12,5 milyar dolara ulaştı”

“2028 yılı için 375 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmetler ihracatı hedefimiz var”

İSTANBUL – Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Aydınlatma Fuarı açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türkiye olarak elektrikli ve elektronik ürünler ihracatımız büyük bir artış gösteriyor. Son 5 yıl içerisinde ihracatımız, 8,7 milyar dolardan 13,7 milyar dolara yükseldi. 2023 yılının ilk 10 ayında ise bu sektörde, 12,5 milyar dolara ulaşarak yüzde 15’lik bir artış sağlandı. Büyük hedeflerimiz var” dedi.

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışını Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptı. Elektrikli cihazlar sektörünün Türkiye’de çok hızlı gelişen bir sektör olduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Dünya sanayi üretiminin yüzde 10’nundan fazlası bu sektörden elde ediliyor. Dünyada küresel ticaret mallarda 25 trilyon dolar, hizmetlerde ise 7 trilyon 200 milyar dolar. Bu küresel mal ticareti içinde, elektrikli cihazlar ve elektrikli cihazlar üretimi ortalama 3,7 trilyon dolar oluşturuyor. Bu noktada Çin, ABD, Tayvan, Güney Kore’nin ilk sıralarda olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak da elektrik ve elektronik ürünler ihracatımız büyük bir artış gösteriyor” dedi.

“Hizmetler ihracatında bu sene inşallah 100 milyar doları aşacağız”

Elektrikli cihazlar sektörünün Türkiye’de çok hızlı gelişen bir sektör olduğunu ifade eden Bakan Bolat, “Dünya sanayi üretiminin yüzde 10’nundan fazlası bu sektörden elde ediliyor. Dünyada küresel ticaret mallarda 25 trilyon dolar, hizmetlerde ise 7 trilyon 200 milyar dolar. Bu küresel mal ticareti içinde, elektrikli cihazlar ve elektrikli cihazlar üretimi ortalama 3,7 trilyon dolar oluşturuyor. Bu noktada Çin, ABD, Tayvan, Güney Kore’nin ilk sıralarda olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak da elektrik ve elektronik ürünler ihracatımız büyük bir artış gösteriyor. Son 5 yıl içerisinde ihracatımız, 8,7 milyar dolardan 13,7 milyar dolara yükseldi. 2023 yılının ilk 10 ayında ise bu sektörde, 12,5 milyar dolara ulaşarak yüzde 15’lik bir artış sağlandı. Büyük hedeflerimiz var. Son 21 yılda 36 milyar dolar ihracattan 254 milyar dolara geçen yıl ulaştık. Bu yıl 256 milyar dolar mal ihracatına ulaşacağız. Bu 7,5 kat bir artış. Yine son 21 yılda hizmetler ihracatında 12 milyar dolardan geçen yıl 89 milyar dolara ulaştık. Bu sene inşallah 100 milyar doları aşacağız” ifadelerini kullandı.

“2028 yılı için 375 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmetler ihracatı hedefimiz var”

Bakan Bolat, “2028 yılı hedeflerimiz olarak 375 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmetler ihracatı hedefimiz var. Ticaret Bakanlığı olarak bütçemizin yüzde 60’ından fazlasını hem mal ihracatçılarımız için hem de hizmetler ihracatçılarımız için desteklere ayırdık. İş dünyamızı 1 Ocak 2026’da başlayacak ‘Sınırda Karbon Vergisi’ düzenlemesini hazırlamak ve iş dünyasına yeni maliyetler getirilmemesi noktasında iş birliği yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Fuar 26 Kasım tarihinde sona erecek.