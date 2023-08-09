Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Altın Konteyner İhracat Ödülleri’nde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, melek yatırımcılar ile yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı Melek Yatırımcı Ağı Platformu oluşturduklarını, altyapısı tamamlanan bu platformun yakın zamanda tanıtımını yapacaklarını bildirdi.

Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi’nde düzenlenen Altın Konteyner İhracat Ödülleri’nde yaptığı konuşmada, MÜSİAD’ın kapısından 30 yıl önce girdiğini ve dernekte birçok görevi ifa ettiğini, burada çok güzel işlere imza attıklarını ve çok güzel anılarının olduğunu söyledi.

Türkiye’nin fırtınalı geçen yılların ardından 2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kurulan AK Parti iktidarıyla başlayan ve 20 yıl devam eden siyasi istikrar ve ekonomik istikrarla beraber güçlü Türkiye’nin ve güçlü Türk ekonomisinin yükseldiği bir döneme şahitlik ettiklerini ifade eden Bolat, kendisinin de bulunduğu MÜSİAD yönetim kurulu toplantısında MÜSİAD bünyesinde bir gençlik kolları ile kadın kollarının kurulmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Bolat, kurulmasına öncülük ettiği Genç MÜSİAD’ın çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, 20 bin kadar gencin bu ocakta görev alarak, iş dünyasına örnek olduğunu dile getirdi.

Ektikleri tohumların ülke gençliği adına çok güzel meyvelere dönüştüğünü ifade eden Bolat, “Genç MÜSİAD’ın kuruluşunun arkasındaki ana fikir gençlerimizi girişimciliğe alıştırmak, onlara sevdirmekti. Gençlerimizi, hayır çalışmalarını, sosyal çalışmalara, toplumsal projelere ısındırmak onları bu faaliyetlere alıştırmak ve sevdirmekti. Bir de üniversite gençliği ile güzel köprüler kurmaktı. Allah’a şükür aradan geçen 21 yıla baktığımızda bütün bu amaçların fazlasıyla geliştirildiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Girişimciliğin önemine değinen Bolat, “MÜSİAD’a yeni genel sekreter olduğumda hattat Hüseyin Kutlu’ya bir hat yazısı sipariş etmiştik. O hatta, ‘O tüccarlar ki dürüst, namuslu çalışan, devletine hizmet eden, halkına, çalışanına, iş, AŞ kazandıran tüccarlar ahirette nebilerle yani peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrolacaktır.’ yazıyordu. Bu çok büyük bir mükafat, o yüzden girişimciliğin önemi çok büyük. Dürüst, çalışkan, üreten ve insanlara, ülkesine, devletine faydalı olan girişimciler baş tacı.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ihracatın milli gelire oranı yüzde 30’a yaklaştı”

Ömer Bolat, 1980 yılında Türkiye’nin ihracatının 2 milyar 900 milyon dolar, milli gelirin 65 milyar dolar, nüfus da 41 milyon kişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu tabloda, Türkiye’nin ihracatçı sayısı 1000 kişiydi, 2,9 milyar dolar ihracatımız vardı. Bu ihracatın büyük bölümü de Türkiye’nin geleneksel ürünleri olan fındık, incir, kuru üzüm, tütün ürünleriydi. Biraz tekstil başlamıştı ama rahmetli Turgut Özal’ın, eski cumhurbaşkanımızın başlattığı dışa açık büyüme modeliyle Türkiye dışa açılmayı sevdi. Büyümeye başladı ama ilerleyen yıllarda, 1990’lı yıllarda koalisyon hükümetleri, parçalı siyasi yapı, istikrarsızlık ve ekonomik krizlerle bu ivme devam edemedi. Ta ki 2002’de AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara gelinceye kadar.

1987’de Almanya’da yüksek lisans yapıyorum. O zaman şöyle kocaman bir radyo almıştık. Kısa dalgadan Türkiye’yi dinlemeye çalışıyorduk. Türkiye’nin Sesi radyosunu. O gün ses geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor ama haber şuydu: ‘Türkiye’nin aylık ihracatı 1 milyar doları aştı.’ O gün ülkede adeta bayram sevinci vardı. Şimdi şu anda neredeyse günlük ihracatımız çoğu günlerde 1 milyar doları aşıyor. Yani aylıklardan günlüğe doğru hamdolsun geldik.”

Bolat, 2022’de ihracatın 36 milyar dolara, hizmet ihracatının 4,5 milyar dolara, ihracatçı sayısının 12 bin kişiye anca ulaştığını belirterek, 2022’de ise ihracatçı firma sayısının 14 bine ve toplam ihracatın 254 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Türkiye’de ihracatın milli gelire oranının yüzde 30’a yaklaştığını belirten Bolat, “Bu neyi gösteriyor? Bu Türkiye’nin dışa açık bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor. İthalatı da buna eklediğimizde yılda 620 milyar dolarlık dış ticaret yapıyoruz. Transit ticareti de eklediğimizde gümrüklerimizden 700 milyar dolarlık mal girip çıkıyor. Ticaret Bakanlığı olarak bu ihracatı artırıp ülkemize döviz kazandırmak, ithalatın dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak, yerli sanayicinin haksız ithalata karşı korunmasını sağlamak, gümrükleri etkili ve hızlı bir şekilde işletebilmek için gayret ediyoruz.”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik etkilerine değinen Bolat, bütün bakanlıkların deprem bölgesini tekrar kalkındırmak için üzerine düşen görevleri fazlasıyla yaptığını dile getirdi.

“Gençleri ihracata teşvik etmek amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık olarak, genç girişimciliğinin önünü açmak ve genç ihracatçı sayısını artırmanın öneminin farkında olduklarını belirterek, bu vizyondan hareketle, genç girişimcilerin dış pazarlara açılmalarını kolaylaştırarak küresel ticaretin bir parçası olmalarını sağlamak ve onları ihracata teşvik etmek amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Export Akademi-İhracatçı Yetiştirme Programı kapsamında ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilere yönelik küresel pazarlara giriş çalışmalarından dijital pazarlamaya kadar farklı konu başlıkları altında eğitimler verildiğini aktaran Bolat, gelecek dönemde hem Genç MÜSİAD ve diğer STK’larla iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Üniversitelerle iş birliği içerisinde, 3. ve 4. sınıflarda eğitim almakta olan öğrencilerin girişimcilik ve ihracat konusunda yeni projeler hazırladıklarını bildiren Bolat, “Önemli bir projemiz de Melek Yatırımcı Ağı Platformu. Melek yatırımcılar ile yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı bir platform oluşturduk. Altyapısını tamamladık, yakın zamanda tanıtımını yapacağız. Melek Yatırımcı Ağı Platformu’nun genç girişimcileri ve genç ihracatçıları motive edici bir proje olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Bolat, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, e-ihracattan yurt dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasına, her adımına destek verdiklerini ifade etti.

Genç girişimcilerin de şirketleşmeleri halinde bütün bu desteklerden öncelikle yararlanabileceğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

“E-ihracat destek paketimizle, online pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi ve tanıtılmasından, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlere kadar pek çok başlıkta genç girişimcilerimizin yanındayız. Yazılım, dijital oyun, blokzincir, yapay zeka başta olmak üzere bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik sektör spesifik destekler sağlıyoruz. Bakanlık olarak her sene ülke çapında düzenlenen 20 tasarım yarışmasının organizasyonuna destek veriyor, bu yarışmalarda dereceye giren tasarımcımızın yurt dışı eğitim masraflarını karşılıyoruz.”

Bolat, ticaret müşavirlerinin ve ataşelerinin gençlerin destekçileri olduğunu belirterek, “Dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşaviri ve ataşelerimiz; 38 binin üzerinde firmaya ulaşan kullanıcı sayısı ve 10 üzerinden 9’luk memnuniyet oranıyla başarılı uygularımızdan biri olan ‘Müşavire Danışın’ portalı üzerinden 2022 yılında, ağırlıklı olarak ithalatçı/distribütör bilgisinin sorulduğu 295 bin 870 firma talebini cevapladı. Bu bağlamda, ‘Müşavire Danışın’ portalı üzerinden ticaret müşaviri ve ataşelerimize bulundukları ülkelerin pazarları ile ilgili her türlü soruyu sorabilir, kendilerinden bilgi alabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Bolat, Altın Konteyner Ödülleri’nde 13 kategoride 30 genç ihracatçının ödül almaya hak kazandığını belirterek, ödül programında emeği geçenler ile ödül alanları tebrik etti.