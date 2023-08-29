Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak İmar ve İskan Bakanı ile görüşmesini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak İmar, İskan, Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanı Bengin Rekani ile görüşmesine ilişkin, “Irak’ın onaylanan 3 yıllık bütçesinde yatırımlara ayrılan payın büyüklüğü firmalarımıza önemli fırsatlar sunuyor.” ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından, iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Irak’a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Rekani ile ikili görüşme yaptıklarını ve akabinde iş dünyası temsilcilerinin de katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, verimli geçen görüşmede Bakan Rekani’nin Türk firmalarının Irak’ta bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerdeki başarılarını takdir etmesinin memnuniyet verici olduğun belirtti.

Bolat, Türk iş dünyası temsilcilerinin de Irak’ın kalkınmasına yönelik yeni projelere katkı vermek istediklerini toplantıda dile getirdiklerini kaydederek, şunları kaydetti:

“Firmalarımız Irak’ın alt ve üst yapı projeleri başta olmak üzere Irak’ta ihtiyaç olduğu düşünülen yol, konut, enerji başta olmak üzere tüm altyapı ve üst yapı projelerinde aktif rol almak için işbirliğine hazır. Irak’ın onaylanan 3 yıllık bütçesinde yatırımlara ayrılan payın büyüklüğü firmalarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Görüşmemizde Iraklı Bakan kardeşim Rekani’nin önümüzdeki günlerde somut projeler ile ilgili müteahhit firmalarımızla bir araya gelmesi konusunda da anlaştık. Irak’ın imar ve iskanında ülkemiz firmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güçlü şekilde yer alacak.”

“Yeni ulaştırma koridorunda Türkiye ve Irak kilit öneme sahip olacak”

Irak Ulaştırma Bakanı Muheybis Acimi El-Sadavi ile de bir araya geldiğini belirten Bolat, görüşmede, Ankara Deklarasyonunda da uzlaşıldığı üzere, Kalkınma Yolu Projesinin başarıyla hayata geçirilmesi hususunda kritik konumda olan Irak ve Türkiye işbirliğini artırmak noktasında anlaştıklarını aktardı.

Bolat, Iraklı Bakan El-Sadavi’ye proje kapsamındaki demir yolu ve otoyolların yapımı sürecinde ortak projeler üretilmesinin büyük önemli olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu muazzam projenin hayata geçirilme sürecinde firmalarımızın katkı sağlayabileceğini ilettik. Bu hattın inşası ve ülkelerimiz arasında yeni sınır kapılarıyla desteklenecek alternatif geçiş noktaları ile Asya ve Avrupa arasında kurulacak yeni ulaştırma koridorunda Türkiye ve Irak kilit öneme sahip olacaktır. Görüşmede ayrıca transit geçişler için yasal altyapısını tamamlayan ve TIR Sözleşmesi’ni yürürlüğe koymaya hazırlanan Irak’a her türlü teknik desteği sağlayabileceğimizi ve tecrübe paylaşacağımızı ifade ettik. Bakan El-Sadavi’nin tüm bu konularda bizimle tam bir işbirliği içinde olduğunu görmek bizleri son derece memnun etti.”