Ticaret Bakanlığı, Gramaj/Hacim Değişikliklerini Denetleyecek

TİCARET Bakanlığı, satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi şeklindeki gizli fiyat artışlarına karşı yurt genelinde denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda yapılan başvurulardan ve sosyal medyada yer alan paylaşımlardan, satışa sunulan ürünlerin ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki değişikliği fark edemediği, ürünlerin birim fiyatlarında gizli olarak artış yapıldığının gözlemlendiği belirtildi. Durumun ilgili düzenlemelere aykırı olduğu belirtilen açıklamada, “Bu durumun, ilgili düzenlemelerde konuya ilişkin olarak ‘Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde, adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları’ hükmü kapsamında olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Söz konusu haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, ülke genelinde inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilerek, düzenlemeye aykırı nitelikte gramaj/hacim değişiklikleriyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın, satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespit edilip tutanağa bağlanması ve ispata yönelik bilgi ve belgelerin eklenerek Reklam Kurulu’nca değerlendirilmek üzere gönderilmesi hususunda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne intikal eden konuya ilişkin tespit tutanakların incelenmesinin ardından, üretici-satıcı firmaların savunmaları alınacak ve devamında mevzuatın amir hükmüne aykırı mahiyetteki haksız ticari uygulamalara idari para cezaları uygulanacaktır” denildi.

‘TÜKETİCİLERİ ALDATICI VE YANILTICI UYGULAMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR’

Yanıltıcı ambalajların fark edilmesi durumunda Reklam Kurulu veya Ticaret İl Müdürlüklerine başvurulması gerektiği belirtilerek, “Tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu uygulamalar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle takip edilmekte olup, bakanlığımıza ulaşan bu yöndeki uygulamalar hakkında inceleme ve değerlendirmeler devam edecektir” ifadelerine yer verildi.