TİCARET Bakanlığı Okul Alışverişlerinde Denetimleri Artırıyor

TİCARET Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaşması ile kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalara yönelik denetimlerin artırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaşmasıyla tüketicilerin okul alışverişlerini güvenle yapabilmeleri için denetimlerin arttırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde ‘güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans’ ilkesiyle hareket edildiği kaydedildi. Denetimlerde, kullanımı yasaklanmış kimyasalların yanı sıra çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar akredite laboratuvar testleriyle incelendiği kaydedilerek, “Bakanlığımız tarafından güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri; ‘www.guvensizurun.ticaret.gov.tr’ adresinden erişilebilen ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ aracılığıyla tüketicilerimizle paylaşılacaktır. Bununla birlikte bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılması sağlanacak olup, imalatçı ve ithalatçı firmalarına idari para cezası uygulanacaktır. Bununla birlikte güvensiz bulunan ürünlerin ‘sağlığa zararlı madde içermez’ gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda, Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’nca inceleme başlatılacaktır” denildi.

‘TÜRKÇE UYARI BULUNMAYAN ÜRÜNLER ALINMAMALI’

Tüketicin maruz kalabileceği risklerin azaltılması noktasında bakanlıkça gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunduğu aktarıldı. Satın alınan her ürünün ambalajının dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ürün ambalajları ve üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı ve kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. İmalatçı/ithalatçı açık isminin ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Markası ve modeli belli olmayan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunmayan ürünler satın alınmamalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Boya malzemelerinde, oyuncak görünümlü silgilerde, kalemtıraşlarda, oyun hamurlarında ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde; ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Tüketicilerimiz, güvenli olduğundan şüphe duydukları ürünleri ‘Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’, ‘Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ ve Bakanlığımızın web sayfası üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak bakanlığımıza bildirebilirler.”