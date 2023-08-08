Tokat’ta kavşakta çarpışan araçlar güvenlik kamerasında

Tokat’ta iki aracın kavşakta çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat’ın Yeşilırmak Mahallesi Gelincik Caddesi’nde çift taraflı olarak gerçekleşti. S.A. idaresindeki 55 BD 146 plakalı Fiat marka araç, E.Y. idaresindeki Hyundai marka 06 CZR 389 plakalı araçla kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 06 CZR 389 plakalı araç evin bahçesine çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. – TOKAT
DÜNYA10 dakika önce
DÜNYA21 dakika önce
DÜNYA32 dakika önce
DÜNYA43 dakika önce
DÜNYA53 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nda konuştu Açıklaması
Ilgaz Dağı’ndaki Türk Bayrağı TÜRKAV tarafından yenilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.