Tokat’ta Kızılay’a ait kan nakil aracına ikinci bir kaza

TOKAT’ta, sebze yüklü kamyonet ile çarpışan Kızılay’a ait kan nakil aracına jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı sırada hafif ticari araç çarptı. Kazada Jandarma Uzman Çavuş M.Ş.F. ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tokat- Niksar karayolu Gökdere mevkisinde meydana geldi. Cihan Kaya (38) yönetimindeki 06 CPE 014 plakalı Kızılay’a ait kan nakil aracı, aynı yönde seyir halinde olan Salih Tatar’ın (41) kullandığı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı sırada, süratli olduğu ileri sürülen Bekir Yalçınkaya (79) yönetimindeki 60 AB 853 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılay’a ait kan nakil aracına çarptı. 3 aracın karıştığı kazada sürücüler ile birlikte Jandarma Uzman Çavuş M.Ş.F. ve araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi, yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, yaralanan Uzman Çavuş M.Ş.F.’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.