Toplu sözleşmede yeni gelişme: Hakem Kurulu ikinci kez toplandı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranını belirlemek için ikinci kez bir araya geldi. 2 saat süren toplantıda taraflar tekliflerini sunarken, kurulun yarın bir kez daha bir araya geleceği kaydedildi. Öte yandan hükümet memurlara 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Bunu kabul etmeyen Memur-Sen ise 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam istemişti. Kurul, zam oranlarına ilişkin kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU İKİNCİ KEZ TOPLANDI

Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süresi sona erdi. Görüşmelerden uzlaşma çıkmayınca Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranını belirleyecek hakem kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

TÜM ÜYELER TOPLANTIYA KATILDI

2 saat süren toplantı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda akademisyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı yer aldı.

TARAFLARIN TEKLİFLERİ DİNLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen toplantıda dinlendi. Üçüncü toplantının yarın yapılacağı belirtildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 31 Ağustos Perşembe günü memur ve memur emeklisinin zam oranlarının açıklayacağı ifade edildi.

11 HİZMET KOLUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

KURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener’in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal’dan oluşuyor.

HÜKÜMET İKİNCİ TEKLİFİNDE YÜZDE 2’LİK ARTIŞA GİTTİ

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos’taki ilk teklifinde 2024’ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos’ta ise teklifini 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti. Böylece ilk ve ikinci teklif arasındaki fark sadece yüzde 2 oldu.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

“EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL’NİN ALTINDA OLMAMALI”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, “Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir.” demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen’in talepleri şöyle:

“Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH’e geçirilmesini istiyoruz.Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz. Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.Gelir Vergisinin %15’e sabitlenmesini istiyoruz.Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz. Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100’e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.4688 sayılı Kanun’un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.”