Toroslar Belediyesi, yeni doğan bebeklere destek oluyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından yürütülen “İlk Nefes” projesi çerçevesinde yeni doğan bebek ziyaretleri devam ediyor. Belediye, bir yılda bin aileye destek oldu.

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar yapan İlk Nefes ekibine, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın eşi Meltem Yılmaz ve Belediye Başkanı Yardımcısı Şeyda Gülden de eşlik ederek, yeni bebeği olan ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Ziyaretlerde, ailelere hediye edilen ilk nefes çantalarında bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar bulunuyor. İlk nefes çantasını alan aileler ise Başkan Yılmaz’a, bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Dünyaya gelen bebeklerin hayırlı olmasını dileyerek aileleri tebrik eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “İlçemizde doğan her yavrumuzun sevincini, kıymetli aileleri ile birlikte yürekten paylaşıyoruz. İlk nefes çantalarımızı ilçemizin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Biz Toroslar’da büyük bir aileyiz. Ailemizin yeni fertlerinin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz Minik yavrularımızın, ailelerine, vatana ve millete hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini temenni ediyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi. – MERSİN