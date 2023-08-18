Trabzon Valisi Aziz Yıldırım görevine başladı Açıklaması

Valiler Kararnamesi ile Tekirdağ’dan Trabzon’a atanan Vali Aziz Yıldırım, göreve başladı.

Valilik önünde polis mangasını selamlayan Yıldırım, kendisini karşılayan kurum müdürleri ve valilik personeliyle tanıştı.

Yıldırım, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür ederek, “Şehzadeler şehri bu kadim şehre, bu kutlu topraklara hizmet etmek benim için büyük bir onurdur. Bu vesileyle bana tevdi edilen görevin hemşehrilerimiz, şehrimiz ve şahsım adına hayırlara vesile olmasını Cenabıallah’tan niyaz ediyorum.” dedi.

Osmanlı Padişahları Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu Trabzon’da çocukluğunun geçtiğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

“Böyle kadim bir şehirde görev yapmak benim için bir onurdur. Bunu bana lütfeden Allah’a sonsuz şükürler olsun. Kadim bir şehir olduğunu biliyoruz. Kültürel açıdan, turizm açısından çok kıymetli bir şehir ve sportif açıdan da Trabzonspor’umuz var. Onun da kıymetini, değerini biliyoruz. İnşallah hep birlikte Trabzon’umuza hizmet vermeye gayret edeceğiz. Gayemiz Trabzon’a, Trabzon’un özelinde devletimize ve milletimize hizmet etmektir.”