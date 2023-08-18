Trabzon’da iş makinesiyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 19:00
Trabzon’da iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Trabzon’da iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Maçka ilçesindeki Şehit Eren Bülbül Tüneli’nden Trabzon istikametine ilerleyen Hüseyin Hilmi Bahçekapılı’nın (76) kullandığı 61 AFL 350 plakalı otomobil, iş makinesi ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, güvenlik güçleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Bahçekapılı’nın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Kazaya ilişkin iş makinesi operatörünün ifadesine başvuruldu.
Kaynak: AA
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