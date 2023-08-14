Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Trabzon’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

ABONE OL
Ağustos 14, 2023 17:56
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 14.08.2023 20:57

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda Z.A isimli kişi silahla yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Z.A, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi Deliklitaş mevkisinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A, silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Z.A, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

DÜNYA

Az önce

Çin, Japonya’yı Ortak Gemi Devriyesine Müdahale Etmekle Suçladı

DÜNYA

12 dakika önce

Bibby Stockholm Gemisindeki Sığınmacılar Hayvanlardan Daha Kötü Muamele Görüyor

DÜNYA

23 dakika önce

Hindistan-Bangladeş sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA

34 dakika önce

ABD, Ukrayna’ya 200 Milyon Dolarlık Askeri Yardım Paketi Açıkladı

DÜNYA

45 dakika önce

Çin ve Hindistan, Himayalar’daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için askeri görüşmelere devam ediyor

DÜNYA

56 dakika önce

Fener Rum Patrikhanesi, Meryem Ana Yortusu’nun Trabzon’da yapılacağını açıkladı

DÜNYA

1 saat önce

Çin, Çin ile diplomatik bağları olan ülkelerin Taiwan yetkilileriyle resmi temasını karşı çıkıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.