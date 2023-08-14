Trabzon’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 14.08.2023 20:57

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda Z.A isimli kişi silahla yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Z.A, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi Deliklitaş mevkisinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A, silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Z.A, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA



