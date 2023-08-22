Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in üçüncü haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bu akşam 18.00’de gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Antrenmana 3 oyuncu katılmadı.
Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-0’lık skorla mağlup olan bordo-mavililerde 26 Ağustos Cumartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile devam etti. Antrenman hafif tempolu koşu ile başlarken, pas ve kenar orta çalışması ile devam etti. Ardından yapılan gol çalışması ile birlikte sona erdi.
Antrenmanda 3 eksik
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic ve Fernandez katılmadı. İspanya temsilcisi Cadiz ile anlaşan Maxi Gomez İspanya’ya giderken, bordo-mavililerin yeni transferi Yunan oyuncu Taxi Fountas takımla ilk antrenmanına çıktı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları yarın yapılacak antrenman ile devam edecek. – TRABZON
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