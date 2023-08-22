Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

ABONE OL
Ağustos 22, 2023 16:58
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 22.08.2023 19:57

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlıkları devam eden oyuncular yer almadı, yeni transfer Taxiarchis Fountas ise antrenmana katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale gol çalışması yapıldı.

Geçen hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde iki kaburga kemiği kırılan Mahmoud Trezeguet ile sakatlıkları devam eden Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez antrenmanda yer almadı.

Sabah saatlerinde kente gelen yeni transfer Taxiarchis Fountas da antrenmanda yer aldı.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.