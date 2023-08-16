Trabzonspor, Fountas ve Baniya ile transfer görüşmelerine başladı

Son Güncelleme: 16.08.2023 15:51
Trabzonspor, serbest statüdeki futbolcu Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya ile transfer konusunda görüşmelere başladığını duyurdu. Fountas’ın kulübe transferi için görüşmeler başlarken, Baniya’nın transferi için de görüşmelere başlandığı belirtildi.
Trabzonspor, profesyonel futbolcular Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas’in kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.
Açıklamada Rayyan Baniya’ya ilişkin ise “Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya’nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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