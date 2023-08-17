Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, haftasonu oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Kasık bölgesinde sakatlık yaşayan ve tedavi gören Edin Visca takımının bugünkü idmanına katılarak düz koşu yaptı.
Süper Lig’in 2’nci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da zorlu müsabakanın hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00’de çalışan bordo mavililer, idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, ikinci bölümünde taktik çalışması, son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yaptı.
VISCA AYRI ÇALIŞTI
Antalyaspor ile oynanan maçta kasık sakatlığı yaşayan ve tedavi gören kanat oyuncusu Edin Visca, günler sonra idmana çıktı. Takımdan ayrı çalışan oyuncu düz koşu yaptı.
Trabzonspor, yarın saat 13.30’da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
DÜNYA6 dakika önce
DÜNYA17 dakika önce
DÜNYA28 dakika önce
DÜNYA39 dakika önce
DÜNYA50 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.