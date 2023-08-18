Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak müsabaka için havayoluyla İstanbul’a gitti.
Süper Lig’in 2’nci haftasında Galatasaray’a konuk olacak Trabzonspor, sezonun ilk derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde antrenman yapan oyuncular, dev maç öncesi taktik çalıştı.
Hazırlıkları tamamlayan bordo mavililer, havalimanında kendilerini bekleyen özel uçakla saat 17.00’de havayoluyla İstanbul’a gitti. Havalimanı önünde bekleyen bazı taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan Galatasaray maçı kamp kafilesinde şu isimler yer aldı:
“Uğurcan, Muhammet Taha, Onuralp, Denswil, Baniya, Larsen, Eren, Arif, Ali Şahin, Benkovic, Mehmet Can, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Doğucan, Bardhi, Kerem, Göktan, Teklic, Trezeguet, Umut, Gomez, Enis.”
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