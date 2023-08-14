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Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Ağustos 14, 2023 17:44
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan akşam antrenmanında futbolcular, ısınma ve pas organizasyonlarının ardından kenar orta ile şut çalıştı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Manolis Siopis, Antalyaspor maçında sağ kasık bölgesinden sakatlanan Edin Visca, arka adalesinde zorlanma bulunan Stefano Denswil ile mide bulantısı şikayetleri nedeniyle Kerem Şen ve Enis Destan katılmadı.

Sağ ön uyluk sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan Stryger Larsen ise ikinci bölümde takımdan ayrı koşuyla idmanı tamamladı.

Bordo-mavili takımda antrenmandan önce Maxi Gomez’in doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
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