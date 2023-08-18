Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray’ı deplasmanda mağlup etmesi halinde 25 yıl sonra bordo-mavili takımın başında galibiyet yaşayan yabancı teknik direktör olacak.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, sarı-kırmızılılar karşısında galip gelerek 2’de 2 yapmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinin ilk Hırvat çalıştırıcısı olan Nenad Bjelica, dış sahada oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılması halinde 25 yıl sonra bir ilk gerçekleştirmiş olacak.

1998-1999 sezonunda Gordon Milne yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’ı 5-3 mağlup etmişti. Söz konusu dönemin ardından bordo-mavili takımın başına geçen yabancı teknik direktörler ise İstanbul’da galibiyet gelemedi.

Bjelica 10. maçına çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında 10. kez yer alacak. Geçtiğimiz sezonun sıkıntılı döneminde takımın başına gelen Bjelica, çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon oynanan ve 3-1 kaybedilen Fenerbahçe müsabakasının ardından bu sezon Galatasaray maçıyla ikinci büyük maçına çıkacak. – TRABZON