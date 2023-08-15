Trabzonspor Transfer Görüşmelerinde Yunan Futbolcuyla Anlaştı

Trabzonspor’un transfer görüşmelerinde bulunduğu Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas, “Burada olduğum için mutluyum. Her şey yolunda” dedi.

Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili ekip, bonservisi elinde olan Yunan forvet Taxiarchis Fountas’ı İstanbul’a getirdi. Aegean Havayolları’na ait tarifeli seferle Atina’dan 20.15’de gelen Fountas, İstanbul Havalimanı’nda transferi hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonsporlu futbolcular Bakasetas, Kurbelis ve Siopis ile görüştüğünü ifade eden Fountas, “Elbette görüştüm. Onlar milli takımdan arkadaşlarım. Onlar bana Türkiye’nin en iyi takımında oynayacağımı söylediler” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR TARAFTARI ÇILGIN VE ATEŞLİ”

27 yaşındaki 10 numara bordo-mavili taraftarlar için ise, “Gerçekten çılgın ve ateşliler. Onların önünde oynamak için sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.