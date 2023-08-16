Trabzonspor ve Milvest Akaryakıt Finans ile yapılan anlaşma revize edildi

Son Güncelleme: 16.08.2023 15:59
Trabzonspor, Milvest Akaryakıt Finans ve Dış Ticaret A.Ş ile yaptığı reklam ve sponsorluk anlaşmasının haklar ve ödemeler kısımlarının revize edildiğini duyurdu. Yapılan ek protokol ile Milvest A.Ş şirketine toplamda 2 milyon avro+KDV ödeme yapılacak.
Trabzonspor, Milvest Akaryakıt Finans ve Dış Ticaret A.Ş ile yaptığı reklam ve sponsorluk anlaşmasının haklar ve ödemeler kısımlarının revize edildiğini duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Şirketimiz ile Milvest Akaryakıt Finans ve Dış Ticaret A.Ş arasında daha önce yapılan reklam ve sponsorluk anlaşmasının haklar ve ödemeler kısımları revize edilmiştir. Yapılan ek protokol ile Milvest A.Ş Profesyonel Futbol A takımımızın oynayacağı resmi ve özel maçlarda giyecek olduğu çoraplardaki reklam alanının kullanımı ve diğer çeşitli reklam ve iletişim hakları karşılığında şirketimize ilave olarak 1 milyon avro+KDV daha ödeyecek olup böylelikle Milvest A.Ş şirketimize toplamda 2 milyon avro+KDV ödeme yapacaktır.”
Kaynak: AA
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