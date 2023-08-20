Trabzonspor’dan Galatasaray maçı tepkisi – Son Dakika

Trabzonspor Kulübü, dün akşam oynanan Galatasaray maçındaki hakem hatalarına ilişkin açıklama yaparak hem Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), hem de maç sonu açıklamaları nedeniyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e tepki gösterdi.

Süper Lig’in 2’nci haftasında dün akşam oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında hakemlerin verdiği kararlar, her iki camiada da tartışmalara neden oldu. Trabzonspor Kulübü, yönetim kurulu olarak konu hakkında yazılı açıklama yayınladı. Trabzonspor’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Trezeguet’in kaburgasının rakip oyuncu tarafından aldığı darbeyle kırıldığı hatırlatılarak, maçı yöneten hakemler hakkında TFF’nin vereceği kararın beklendiği belirtildi.

‘DURSUN ÖZBEK, GELECEK MAÇLARA MAĞDUR ROLÜNDE İPOTEK KOYUYOR’

“Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır ve artık asla tekrarlanmamalıdır. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir” denildi.

‘SAHAYA YANSIYAN ADALET DÜZEYİ, VERİLEN SÖZDEN UZAK’

Açıklamada, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın geçen hafta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşme hatırlatılarak, “Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Riva ziyaretinde Sayın Mehmet Büyükekşi’ye samimiyetle ve altını çizerek vurgulamasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Merkez Hakem Kurulu’na, kendilerini bekleyen ve geçen sezondan beri çoktan önlemi alınmış olması gereken riskler hakkında bir kez daha tekrarlamayı görev edinir, ilk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, verdikleri sözlerden çok uzak durduğunu hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

‘AŞİKAR OLAN GÖRMEZDEN GELİNDİ’

Maçta rakip oyuncunun darbesiyle Trezeguet’in sol kaburga kemiği kırıldığı belirtilen açıklamada, “Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen, VAR odasında onlarca kamera kaydında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz. Trabzonspor’un sloganı haline gelen inadı gereği, bundan böyle en küçük adaletsizliğin bile peşinden koşmaktan yorulmayacağımızı, yapılanları ve yapanları unutmayacağımızı nezaketle hatırlatırız” denildi.