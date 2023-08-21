Trendyol 1. Lig’de 2. haftanın perdesi kapandı

Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2’de 2 yapan İstanbul temsilcisi, haftayı averajla lider tamamladı.
1. Lig’in 2. haftasında yapılan maçların 5’i golsüz beraberlikle sonuçlandı. İki mücadeleyi ev sahibi takımlar, 2’sini ise konuk ekipler kazandı.
1. Lig’de 2. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Ligin 2. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
OGBMAYAVP1.EYÜPSPOR220030362.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR220042263.MANİSA FK211020244.GENÇLERBİRLİĞİ211021145.BODRUM FK211010146.SAKARYASPOR211010147.ADANASPOR210132138.AHLATCI ÇORUM FK210132139.BITEXEN GİRESUNSPOR2101211310.ALTAY2101220311.ERZURUMSPOR FK2020110212.TEKSÜT BANDIRMASPOR2020110213.ÜMRANİYESPOR201112-1114.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ201101-1115.GÖZTEPE201101-1116.BOLUSPOR201102-2117.KOCAELİSPOR200204-4018.TUZLASPOR200204-40
3. hafta
Trendyol 1. Lig’de 3. haftanın programı şöyle:
25 Ağustos Cuma:
21.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stat henüz açıklanmadı)
26 Ağustos Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-Bodrum FK (Aktepe)
17.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.15 Sakaryaspor-Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
21.45 Göztepe-Ahlatcı Çorum FK (Gürsel Aksel)
27 Ağustos Pazar:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
19.15 Boluspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
21.45 Kocaelispor-Altay (Kocaeli)
28 Ağustos Pazartesi:
21.00 Bitexen Giresunspor-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
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