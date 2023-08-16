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Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

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Ağustos 16, 2023 11:55
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Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

18 Ağustos Cuma:

21.00 Ahlatcı Çorum FK-Bitexen Giresunspor: Ömer Tolga Güldibi

19 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: İlker Yasin Avcı

19.15 Ümraniyespor-Göztepe: Burak Olcar

21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün

20 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor- Boluspor: Mehmet Türkmen

17.00 Manisa FK- Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

19.15 Sakaryaspor- Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

21.45 Altay-Tuzlaspor: Raşit Yorgancılar

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Eyüpspor-Kocaelispor: Alpaslan Şen
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