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Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 Pendikspor: 1 (Maç sonucu)

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Ağustos 20, 2023 21:07
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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada kaleci Mert’in uzun pasında Muleka, Pendikspor yarı sahasının ortalarında topun sahibi oldu. Muleka’nın ceza sahası dışı sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Aboubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem’den oyun alanına döndü.

70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Gedson’un verdiği pasta ceza yayı üzerinde Chamberlain topla buluştu. Chamberlain’in yaptığı vuruşta Pendikspor savunmasına da çarpan meşin yuvarlak kaleci Erdem’de kaldı.

90+1. dakikada Masuaku’nun Thuram’a ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam, VAR’da pozisyonu yeniden inceleyerek penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada Romero’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in solundan filelere gitti. 1-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Rashica dk. 60), Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Demir Ege Tıknaz dk. 90), Hadziahmetovic (Rebic dk. 71), Onur Bulut, Muleka (Chamberlain dk. 60), Gedson Fernandes, Aboubakar (Onana dk. 89)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Cenk Tosun, Necip Uysal, Umut Meraş

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya (Görkem Bitin dk. 76), Vukovic, İbrahim Akdağ (Hasan Kılıç dk. 62), Halil Akbunar (Endri Çekici dk. 84), Eze (Thuram dk. 62), Diaby (Romero dk. 46)

Yedekler: Burak Öğür, Endri Çekici, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Colley (dk. 11) (Beşiktaş), Romero (dk. 90+4 pen.) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Serkan Asan, Osman Özköylü (Teknik Direktör), Welinton, Vukovic, Erdem Özgenç (Kulübede), Burak Öğür (Kulübede) (Pendikspor), Rashica, Onur Bulut, Rebic, Mert Günok (Beşiktaş) – İSTANBUL
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