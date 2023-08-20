Trendyol Süper Lig: Rams Başakşehir: 0 Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Rams Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-siyahlıların 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rohden’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Ryan Mendes’in vuruşunda kaleci Muhammed’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
20. dakikada Başakşehir savunmasında yaşanan karambol sonrası Şener’in uzaklaştırmak istediği topa Ceccherini’nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
30. dakikada rakibinden sıyrılarak topla ilerleyen Adnan Uğur, ceza yayı solundan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed’in müdahalesiyle önce direğe çarpan top daha sonra Muhammed’e çarparak ağlara gitti. 0-2
39. dakikada sol taraftan Pelkas’ın kullandığı serbest vuruşta Keny’nin yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Dituro’da kaldı.
45+1. dakikada Şener’in uzun pasında son çizgide topu kontrol eden Serdar Gürler, ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Dituro’yu geçen topa Ceccherini ayak koyarak kornere gönderdi.
Hakemler: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salim Mazlum
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Edgar Ie, Leo Duarte, Lucas Lima, Eden Karzev (Philippe Keny dk. 39), Serdar Gürler, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Dimitrios Pelkas, Krzysztof Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Eren Karaağaç, Efecan Barlık, Yasin Dilek, Berkay Aydoğmuş, Mohamed Fofana, Cemali Sertel, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Federico Ceccherini, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden, Sofiane Feghouli, Adnan Uğur, Can Keleş, Ryan Mendes, Kevin Lasagna
Yedekler: Emre Bilgin, Adem Ljajic, Brahim Darri, Efe Tatlı, Samed Onur, Egemen Pehlivan, Emir Tintiş, Nicholas Lawrence, Otabek Shukurov, Salih Dursun
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Goller: Mendes (dk. 6), Muhammed Şengezer (dk. 30 k.k) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Karzev, Serdar Gürler (Başakşehir), Mendes (Fatih Karagümrük) – İSTANBUL
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